Tarsia vuoi che ti siamo grati? Consegna registri e chiavi

Gentile direttore, ci risiamo,

speravo proprio di non dovere più commentare l'ennesima estate di passione per il popolo gialloverde, e invece, come tutti gli anni della Presidenza Tarsia, riecco la stessa solfa: non ci sono fondi per iscriversi al campionato (A1, A2 , serie B)

Ed è sempre la stessa storia. Saranno finiti i benefattori?

Che io sappia è sempre il Presidente che deve dare il buon esempio e tirare la carretta, ma in questi anni solo lamentele ("nessuno mi aiuta" , "voglio parlare col Sindaco"), ma mai presentare i registri, dare qualcosa a chi avrebbe voluto aiutare (e ce ne sono stati) con l'aggiunta della lamentela per i debiti lasciati nella scorsa stagione dalla cordata accusata di avere lasciato debiti (debiti???).

Posso solo aggiungere di sperare che Tarsia porti i registri e le chiavi in Comune, almeno finalmente gli si potrà essere grati di qualcosa di positivo....