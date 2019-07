Oropa, le fiamme devastano la "Cappella dei Lumini"

E' un luogo speciale la Cappella dei lumini. Chi visita Oropa sa che in quella stanza c'è una particolare energia, forse frutto di tutte le preghiere che i pellegrini hanno rivolto alla Madonna d'Oropa, ed è lì che il Santuario oggi è stato ferito, in uno dei suoi angoli più amati. Per cause che ancora non sono note, ma sono al vaglio dei Carabinieri che effettuano le indagini, la Cappella dei lumini è stata profondamente danneggiata dalle fiamme che l'hanno devastata.

Per fortuna una coppia di visitatori di Cossato, poco dopo le 20, si è accorta che dalla Cappella usciva del fumo ed ha prontamente chiamato i soccorsi. In attesa dell'arrivo dei Vigili del Fuoco si sono mobilitati il Presidente e gli uomini dello staff delle Funivie Oropa, i pellegrini presenti in quel momento e il Rettore del Santuario che hanno iniziato le operazioni di spegnimento con le manichette a disposizione. La loro tempestiva azione, supportata dall'arrivo delle squadre dei pompieri giunti sul posto, ha scongiurato che il fuoco si propagasse in modo disastroso ad altre zone ed ha evitato danni maggiori alla struttura.

E' triste vedere la Madonnina, a cui in tanti si sono rivolti, bruciata e decapitata, ma sicuramente quel luogo colmo di sensazioni e spiritualità verrà presto risistemato e i pellegrini, credenti e non, potranno recarsi di nuovo ad accendere un lumino, con una preghiera alla Madonna Nera d'Oropa per chi crede, e con un pensiero dal cuore per chi riconosce che in quel luogo, a prescindere, qualcosa di potente c'è.