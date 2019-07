Novità al Circolo Acli di Gattinara

Cambio di gestione al Bar del Circolo ACLI di Gattinara, Clizia Basilico è la nuova barista a tempo pieno.

Si ricorda che il circolo ha messo in opera ultimamente anche un’iniziativa Bookcrossing, semplicemente si possono prendere uno o più libri dai loro scaffali lasciandone altri in ugual numero, a disposizione di chiunque li voglia leggere, facendoli girare a più persone piuttosto che farli ammuffire in cantina o dimenticati in qualche scatolone.