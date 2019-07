La madre gli toglie il computer, lui si lancia dalla finestra

La madre gli ha strappato la tastiera del computer di mano e lui, un ragazzo di 19 anni, si è lanciato dalla finestra. E' successo ieri pomeriggio, verso le 15, in un appartamento al quinto piano di una casa popolare in via Fratelli Garrone, a Torino. Ora ricoverato in gravi condizioni al Cto, con prognosi è riservata.

Secondo i primi riscontri, il giovane passava tutto il suo tempo davanti al computer, atteggiamento tipico degli Hikikomori, come vengono chiamati gli adolescenti che si allontanano dal mondo esterno per rifugiarsi in una vita virtuale.

Un isolamento che aveva già causato numerosi litigi con la madre, che voleva a tutti i costi convincerlo a uscire di casa, fino all'escalation di ieri.