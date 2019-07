Ascom White Night: grandi occasioni, street food e Pianoforte Gigante

Direttamente dalla trasmissione "Tu si que vales" arriva in piazza Cavour il Pianoforte Gigante che ha fatto impazzire gli utenti del web.

Sabato sera, in occasione dell'Ascom White Night sarà questa la principale attrazione della serata che apre la stagione dei saldi.

Fare affari nei negozi di Vercelli a ritmo di musica e accompagnati da ottimo cibo locale è il filo conduttore della manifestazione: nel fine settimana grazie al Fora Tut e alla White Ascom Night, realizzata con i partner Comune di Vercelli e Asm Vercelli e Iren.

Fora Tut è un appuntamento consolidato con le migliori occasioni proposte davanti ai negozi dai commercianti della città. Sabato 6 luglio, a partire dalle 16, i negozi e le boutique si trasformeranno in bancarelle per proporre tutte le migliori occasioni di fine stagione: pantaloni, polo, magliette estive, ma anche abiti, scarpe ed accessori. La giornata di sabato, dal pomeriggio fino a notte inoltrata, sarà una vera e propria festa per le vie del centro tra musica dal vivo, street food e esercizi commerciali aperti fino a tardi.

Si prosegue con Street Food Vercelli, kermesse da cibo di strada con proposte culinarie tutte vercellesi. Dai drink ai cocktail, dagli apericena a piatti tipici: ci sarà veramente l’imbarazzo della scelta mentre sotto i portici di via Cavour spazio ai giochi per i bambini. In serata, infine, il grande spettacolo del Pianoforte Gigante con una proposta musicale varia ed eterogenea proposta dagli artisti che suonano compiendo balletti e acrobazie.