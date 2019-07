"Sherlock" ha incantato il Civico

Riceviamo e pubblichiamo

Si è concluso l'anno accademico della scuola di danza Freedom Mad di Vercelli che il 14 giugno 2019 ha portato in scena al Teatro Civico uno spettacolo ricco di emozioni e suspance dal titolo "Sherlock". Il pubblico ha potuto ammirare la bravura e la competenza della direttrice artistica Deborah Clemente nel costruire, con la collaborazione di Gabriele Bortolato e Annalisa Massa, una storia ambientata tra la fine del '800 e i giorni nostri che ha catturato l'attenzione dei presenti.

Ben 36 coreografie hanno fatto parte della storia che ha visto i protagonisti principali Francesco Balido, Annalisa Massa e Ana Maria Botoc, recitare come veri e consumati attori e danzare da veri professionisti. La storia ha portato il pubblico in uno scenario Londinese tra la realtà dei giorni nostri e un sogno di Sherlock Holmes ambientato nel fine 800. I ballerini del corso di classico con i vestiti d'epoca, hanno incantato il pubblico per la bellezza e l'originalità delle coreografie eseguite in modo impeccabile create dall’insegnante Chiara Furfaro che, da Milano, aggiunge grande professionalità e classe alla scuola.

Una menzione speciale per il corso di acrobatica che si è esibito in un susseguirsi di salti mortali, ruote, capriole e prese che andavano a inscenare una lotta tra buoni e cattivi.

La tecnica e l’energia dei ballerini di HipHop e di Contemporaneo si è contraddistinta come sempre in ogni coreografia confermando la Freedom Mad come una delle scuole più professionali e tecniche di Vercelli e non solo.

L'impegno e la professionalità di tutti gli allievi dei corsi di Hip Hop, House, Contemporaneo, Videodance, Classico e Acrobatica, hanno reso orgogliosi insegnanti e genitori per la conclusione di un anno ricco di soddisfazioni. Ricordiamo infatti tutti i successi ottenuti nei concorsi nazionali a Moncalieri, Genova, Vigevano, Torino, Chivasso, Venaria, Padova che sempre più fanno conoscere questa importante scuola di Vercelli in tutta Italia, e che per il prossimo anno accademico ha in serbo grosse novità e importanti nomi che faranno parte di quello che già ad oggi è un ottimo staff sempre pronto a migliorarsi!