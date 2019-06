Inseguimento nelle vie della città: arrestati dopo il tentato furto

Tentato furto in concorso e resistenza a pubblico ufficiale: questi sono i reati per i quali sono stati condannati in "direttissima" due 24enni, uno dei quali originario del vercellese, sorpresi alle 2,30 dell'altra notte mentre tentavano si scassinare la porta di un negozio di acconciatura a Cossato. Ma le indagini dei carabinieri stanno continuando in queste ore, per capire, anche con l'ausilio delle registrazioni delle telecamere di video sorveglianza, un altro possibile della tentativo di furto della coppia, sempre in un negozio di acconciature, avvenuto nella nottata medesima. Ma cosa è successo? A dare l'allarme è stato un cittadino che avrebbe visto "trafficare" alcune persone sulla saracinesca della parrucchiera. All'arrivo dei carabinieri i due si sono allontanati velocemente, a bordo di una Renault Clio, nel tentativo di far perdere le loro tracce. L'inseguimento è terminato con i fuggitivi bloccati dalle pattuglie dei militari. All'interno del mezzo sono stati rinvenuti diversi arnesi atti allo scasso. Ancora sotto la lente dei militari, l'auto, che risulterebbe senza assicurazione e il guidatore senza patente. I carabinieri hanno così arrestato A.P., borgodalese residente a Biella, e C.M. coetanei, già conosciuti dalle forze dell'ordine. Al processo per direttissima il giudice ha concesso loro la scarcerazione con l'obbligo di firma giornaliera al comando dei carabinieri di via Rosselli.