Bellinzago, 53 vitelli maltrattati. Denunciato il titolare della stalla

Vitelli maltrattati, stalla sequestrata e multa al proprietario. È accaduto in questi giorni a Bellinzago. I Carabinieri forestali della stazione di Oleggio hanno accertato, dando seguito ad una segnalazione ricevuta, che 53 vitelli erano tenuti all’interno di una stalla non idonee, non compatibili con le caratteristiche della specie. Il sequestro è stato disposto allo scopo di evitare che lo stato di maltrattamento potesse protrarsi causando ulteriori più gravi conseguenze.

Gli animali erano in stato di denutrizione ed in condizioni igieniche e veterinarie del tutto insufficienti.

Il titolare della stalla, un cittadino italiano residente in provincia, è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Novara per il reato di maltrattamento di animali. Tutti i vitelli sono stati trasferiti presso un’altra stalla sul territorio provinciale ed affidati alla custodia di un’altra persona.

I carabinieri forestali hanno accertato anche una gestione non conforme dei rifiuti prodotti dall’attività zootecnica, che erano mantenuti all’interno dell’azienda in maniera incontrollata e senza alcuna cautela, con evidenti percolazioni sul suolo. Per tale ragione, a titolare è stato contestato anche il reato di gestione illecita di rifiuti.