Sulla Sesia, alla ricerca di persone cadute in acqua

Giornata di esercitazioni nelle tecniche del soccorso speleo alpini fluviale per le squadre del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Vercelli, che hanno svolto l'addestramento in ambito alluvionale. La simulazione prevedeva la localizzazione e il recupero di alcuni operai caduti in fiume durante un'ondata di piena, nella simulazione sono stai impiegati soccorritori Fluviali con gommone da rafting, operatori SAF che si sono calati su corde e mezzi nautici. Le operazioni, si sono svolte su circa 2 chilometri di fiume, dal ponte della ferrovia di corso Rigola fino a valle del ponte stradale di corso Novara, nella zona del parco Korczak. La simulazione, come quelle già effettuati e altri in programma, servono a mantenere operativo il livello dei soccorritore e a misurare la reale tempistica tra l'attivazione e l'espletamento del Soccorso. "Questo addestramento - spiegano dai Vigili del Fuoco - è pienamente riuscito, dopo prova di professionalità ed elevate capacità operative da parte ti tutto il personale impiegato".