Il giorno più caldo degli ultimi 62 anni (in Piemonte)

Secondo Arpa Piemonte «giovedì 27 giugno 2019 è risultato in Piemonte il giorno più caldo in assoluto degli ultimi 62 anni, superando l’11 agosto 2003».

«I valori record di temperatura sono stati causati da una vasta area di alta pressione di matrice africana avente i massimi sulla Francia; nel pomeriggio di ieri le vallate alpine piemontesi sono state interessate da un vento da ovest, nordovest in discesa verso la pianura con condizioni di foehn che ha dato un ulteriore apporto all’anomalia termica positiva. Infatti il contributo maggiore al primato termico assoluto è stato dato dalle stazioni termometriche situate in località montane e pedemontane nordoccidentali, mentre sui settori pianeggianti l’11 agosto 2003 ha mantenuto il record».

«L’11 agosto 2003 i 40 °C furono superati in 22 stazioni termometriche piemontesi con massimo di 42.8 °C a Isola Sant’Antonio (AL) mentre il 27 Giugno 2019 il superamento è avvenuto solo in 6 località: Govone (CN), Verolengo (TO), Isola Sant'Antonio (AL), Alessandria Lobbi (AL), Sezzadio (AL) e San Damiano Borbore in provincia di Asti che ha registrato il valore più elevato con 40.6 °C».