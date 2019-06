Pro: torna Polidori?

25 partite e 8 gol con la Viterbese, giocando o da punta centrale o da esterno, ma era in prestito dalla Pro Vercelli, Alessandro Polidori.

Il centravanti, secondo indiscrezioni, potrebbe tornare ed essere l'elemento di esperienza del reparto offensivo.

Sono anni, ormai, che Polidori dovrebbe vestire la bianca casacca. Lo avrebbe voluto Moreno Longo, da affiancare a La Mantia. Con Grassadonia ebbe poco spazio, quindi, nell'anno della retrocessione, andò a Trapani in C (11 presenze e 3 reti).

Prima del passaggio a Trapani c'è da ricordare una sua rete in serie B, con Atzori in panchina: siglò una rete contro il Cittadella, in casa.

L'anno scorso, partì con Grieco, che lo avrebbe tenuto («Un ottimo attaccante, bravo a farsi valere in area, ma anche a svariare» diceva il tecnico), ma alla fine il giocatore fu ceduto alla Viterbese, disputando un buon campionato (quache infortunio, soprattutto nella prima parte). Su di lui avrebbero messo gli occhi due società di C, ma le ultime indiscrezioni lo danno alla Pro Vercelli che, del resto, ora come ora ha tanti esterni e mezze punte ma nessun attaccante.