"Individuato il largo da intitolare al sindaco eroe"

«Lo avevamo deciso a caldo, e l’abbiamo immediatamente realizzato: nella riunione di Giunta di questa settimana abbiamo individuato il Largo che verrà intitolato ad Emanuele Crestini, il sindaco di Rocca di Papa deceduto a seguito dell’esplosione del suo Municipio». Paolo Tiramani, primo cittadino di Borgosesia, ha fatto seguire i fatti alle parole, e all’indomani del funerale del suo collega-eroe annuncia che Borgosesia ha individuato lo spazio da dedicare al ricordo del sindaco Crestini.



«C’è un largo, nei pressi di piazza Don Ravelli, che al momento non ha nome – dice Tiramani - diventerà largo Emanuele Crestini, e faremo in modo che questo sindaco, eroe dei nostri giorni, che ha anteposto il bene dei suoi cittadini al proprio, venga giustamente onorato e ricordato come esempio per tutti».



Il luogo adatto all’intitolazione è stato individuato dall’assessore all’Urbanistica Eleonora Guida, che insieme agli uffici competenti si è mossa molto rapidamente, in modo da poter svolgere la cerimonia di intitolazione entro il mese di luglio.



«Appena la data sarà fissata la comunicheremo ai cittadini: mi auguro di avere anche una rappresentanza di Rocca di Papa all’evento, e vorrei che i borgosesiani partecipassero numerosi perché oggi, in un mondo che sembra andare alla deriva - conclude il sindaco di Borgosesia - abbiamo tutti bisogno di recuperare il valore del senso di responsabilità e giustizia, ed è importante che le storie di quanti sanno rendersi artefici di grandi gesti siano conosciute e diventino esempi per una società migliore».