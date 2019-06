Stesa a terra, sul balcone, in stato di shock

Era a terra, sul balcone, in grave stato di shock. Sono in corso accertamenti per capire cosa accaduto, nella notte, a Cigliano, dove una donna è stata soccorsa dal personale dei Vigili del Fuoco, del distaccamento di Livorno Ferraris. I Vigili del Fuoco erano stati chiamati in via Bertazzi per una richiesta di apertura porta con soccorso a persona. Sul posto erano presenti i carabinieri della stazione locale e, all'arrivo, è stato rapidamente raggiunto l'appartamento, posto al secondo piano: a terra, sul balcone, in grave stato di shock c'era una signora. Il personale dei Vigili del Fuoco ha provveduto tranquillizzare e assistere la donna prima di affidarla alle cure dei 118.