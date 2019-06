Estorsione in cantiere: tre condanne

Condanne complessive a nove anni e un mese per l'estorsione in cantiere. Nella mattina di giovedì il collegio presieduto dal giudice Maria Teresa Guaschino ha proununciato un verdetto di condanna per i tre vercellesi - marito, moglie e la sorella di lui - finiti a processo con le accuse di estorsione a un imprenditore con il quale l'uomo aveva avuto in precedenza rapporti di collaborazione lavorativa.

La pena più pesante è toccata all'uomo, che ha ricevuto una condanna a 3 anni e 6 mesi (l'accusa, sostenuta dal pm Davide Pretti aveva chiesto 6 anni); 3 anni e 5 mesi per la sorella (l'accusa aveva chiesto 5 anni); 2 anni e 3 mesi per la moglie di lui, (a fronte dei 2 anni e 6 mesi chiesti dall'accusa).

La corte ha inflitto anche multe da 800 euro per i due fratelli e da 500 per la moglie di lui, demandando alla sede civile la quantificazione del danno patito dalla parte offesa.

La vicenda risale al 2017, quando il titolare di un'azienda di demolizioni aveva ricevuto l'incarico dal Comune di smaltire i materiali di risulta derivanti dall'abbattimento dei vecchi capannoni di corso Fiume. Un incarico che, secondo gli imputati, l'uomo aveva ricevuto grazie alla loro intermedazione (l'imputato aveva cercato di ottenere il lavoro, ma la sua azienda non aveva i documenti in regola per lavorare con il settore pubblico). Da lì erano partite svariate e pressanti richieste di denaro nei confronti dell'imprenditore che, talvolta, si era trovato anche in difficoltà a lavorare, visto che il vercellese si presentava spesso in cantiere e talvolta nel aveva bloccato l'accesso.

Dopo aver effettuato un primo versamento sulla carta postepay, l'imprenditore aveva deciso di rivolgersi ai carabinieri e i tre, al termine di un incontro in cui era stato organizzato uno scambio di denaro, erano stati arrestati.

Le motivazioni della sentenza saranno note entro 90 giorni: i difensori Davide Scarpa e Alessio Ioppa hanno già preannunciato l'intenzione di presentare Appello.