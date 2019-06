A cena con Alby, il 6 luglio a Prarolo

La Pro Loco di Prarolo, sabato 6 luglio a partire dalle 19.30, propone la seconda edizione di “A cena con Alby”. L'appuntamento è al centro polifunzionale.



Alberto Dalmasso, cronista de La Sesia, è morto nell’aprile del 2016. Per volere dei genitori, Massimo e Meca, nel giugno dello stesso anno gli amici hanno fondato la onlus. Nel corso di questi anni sono stati organizzati spettacoli al Civico - come “Nicola Roggero racconta la Pro Vercelli” - ma anche eventi di richiamo nazionale: come la partita con la Nazionale Italiana Cantanti che si è giocata a ottobre 2018 allo stadio Silvio Piola di Vercelli (in collaborazione con gli amici di Biud10 e Maschere per sempre).



Anche sabato 6 luglio, dopo il successo dell'edizione 2018 che coinvolse oltre 700 persone, la Pro Loco di Prarolo ha deciso di donare una parte dell’incasso alla onlus. L’associazione, in questi mesi, è impegnata in progetti con l’Azienda sanitaria locale di Vercelli per la prevenzione fra i bambini. Il progetto “Ascolta il tuo cuore” è già entrato in diverse scuole della città e da settembre si estenderà in Provincia.