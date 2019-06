Caldo torrido in città (almeno fino a martedì): aumentano i malori

Picco di temperature e picco di accessi al Pronto soccorso, in questi torridi giorni di fine giugno.

Fino a martedì - anche se le temperature scenderanno un po' - non sono previsti temporali e quindi continuano a valere le raccomandazioni, rivolte soprattutto alle persone anziane e ai bambini, per evitare colpi di sole, sbalzi di pressione e malesseri.

leggi anche: CALDO ALLE STELLE: BOLLETTINO ON LINE

Intanto, questa settimana, gli accessi al Pronto soccorso dell’ospedale Sant’Andrea di Vercelli, sono aumentati, anche se in linea con i dati estivi: 145 le persone assistite mercoledì, a fronte di una media di 115-120 persone. Per la maggior parte si tratta di anziani con problemi di disidratazione e problemi respiratori aggravati dal caldo.

Per le giornate di oggi, venerdì il livello di attenzione legato al caldo è classificato Pericolo, mentre sabato e domenica si attesterà sul livello Cautela. "Eventuali necessità o esigenze correlate al caldo anomalo - si legge sul sito del Comune -, come problemi legati a interruzioni delle reti elettrica e idrica, difficoltà di reperimento o approvvigionamento di beni primari come acqua, medicinali potranno essere comunicate dalle 7 alle 20.30 di tutti i giorni alla Centrale Operativa del Corpo di Polizia Locale al numero 0161/392939. In caso di malore chiamare sempre, prima di tutto, il numero unico per le emergenze 112".