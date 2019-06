Non e' facile essere un leader e riuscire condurre al successo la propria squadra, ed infatti qualcuno sosteneva che "non esistono cattive squadre, ma solo cattivi leaders". Proprio in questo senso uno dei compiti piu' difficili di ogni leader e' quello di trasformare un gruppo di persone che seguono le sue direttive in una squadra che pensa ed agisce come se fosse una persona sola. In questo articolo proveremo a dare 5 consigli per capire come diventare un leader.

Resta fedele alla tua visione

Un buon leader riesce a bilanciare correttamente due caratteristiche: la sensibilita' verso l'ambiente esterno e le proprie convinzioni interiori. Devi sempre essere all'ascolto dei tuoi collaboratori ed osservare quello che fanno i tuoi concorrenti, ma parallelamente devi avere la convinzione interiore di portare avanti la tua visione anche quando potrebbe risultare impopolare.

Comunica spesso e in maniera chiara

I grandi leaders non sono quelli che prendono le decisioni nelle routines quotidiane ma quelli che sanno comunicare chiaramente al loro team l'obiettivo dell'azienda e le direttive fondamentali del processo in modo che la loro squadra possa eseguirle nel modo migliore. Riuscire a fare in modo che tutti I membri del team si muovano nella stessa direzione e' una delle cose piu' difficoltose. Ripeti spesso e chiarifica i tuoi concetti, perche' inizialmente non tutti riusciranno ad assimilarli, ma col tempo tutto comincera' a funzionare.

Migliora te stesso e tutti quelli che ti stanno vicino

Un caratteristica di ogni buon leader e' quella di migliorarsi continuamente e di fare in modo che anche i componenti della sua squadra migliorino. Un miglioramento che deve essere sia professionale che personale e si rifletta positivamente nelle relazioni fra i membri del team.

Lascia il tuo ego fuori dalla porta

Anche a un leader capita di sbagliare, e la sua squadra capisce quando questo succede. Assumi I tuoi errori e attribuisci agli altri i meriti quando le cose invece vanno bene. Questo pone le fondamenta per un sentimento di riconoscimento all'interno del team: I membri della tua squadra vogliono seguire qualcuno di umano, qualcuno in cui credono e qualcuno che crede in loro. Essere umili rende carismatici mentre l'arroganza suscita sempre antipatie: sii coraggiosamente umile.

Trasmetti la tua passione

La passione e' una delle qualita' piu' importanti di un leader ed altrettanto importante e' che i leader siano concentrati nell'appassionare le persone che lavorano per loro. Troppo spesso I dipendenti delle aziende si limitano ad eseguire i compiti che sono loro assegnati nella maniera piu' semplice e banale. La responsabilita' di un leader e' quella di trasmettere alla sua gente la passione per il lavoro che stanno facendo e per lo scopo per cui lavorano: la magia avviene quando il leader riesce ad ottenere il meglio sia dal cuore che dalla mente dei suoi collaboratori.