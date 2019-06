Asm: 30 posti di lavoro nel primo impianto italiano per il riciclo dei pallet

Asm Vercelli ha avviato il processo per ottenere l’autorizzazione alla costruzione di un impianto per la trasformazione del legno recuperato in nuovi prodotti tramite un processo termico di polimerizzazione: verranno prodotti pallet e blocchetti da inserire come distanziali tra le assi dei pallet tradizionali.

Si tratta del primo impianto del genere in Italia frutto della strategia di investimento nell’economia circolare di Asm Vercelli e dell’intero Gruppo Iren.

Obiettivo quindi è il recupero e il reimpiego di materiali legnosi di scarto provenienti dalla provincia di Vercelli e non solo: il legno recuperato troverà quindi nuova vita in prodotti finiti e semilavorati normalmente realizzati con legno vergine evitando inoltre l’abbattimento di circa 115.000 alberi all’anno.

La documentazione è stata presentata alla Provincia che coordinerà l’iter autorizzativo e pubblicherà sul proprio sito tutta la documentazione prodotta.

Grazie all’investimento a regime di 36 milioni di euro e 30 nuovi posti di lavoro oltre a quelli generati dall’indotto, l’impianto sarà dotato di tecnologie di ultima generazione che permettono di ottenere garanzie di qualità, sicurezza e tutela dell’ambiente costituendo un riferimento a livello europeo.

Tutte le lavorazioni saranno effettuate in ambienti chiusi e con una attenzione particolare alla logistica interna ed esterna: verrà realizzato nella zona industriale di Vercelli a meno di 2 chilmoetri dall’uscita dell’autostrada.

Obiettivo di ASM Vercelli è anche quello di mettere a disposizione l’impianto per le visite didattiche degli studenti che potranno toccare con mano l’impegno per un ambiente più pulito e sostenibile: un supporto capace di spiegare concretamente l’importanza del riciclo e i principi dell’economia circolare.