Rubano salmone e parmigiano dagli scaffali del supermercato

Sono entrate all'Eurospin di corso Sant'Ignazio, a Santhià, e fingendo di fare la spesa, si sono impossessate di generi alimentari costosi, tentando poi di andarsene senza pagare.

I Carabinieri della Stazione di Santhià hanno denunciato due 29enni di origine rumena, residenti a Torino, ritenute responsabili di concorso in furto aggravato.

L’episodio risale a giovedì scorso. Intorno alle 10 del mattino, gli addetti dell’Eurospin di corso Sant’Ignazio avevano notato due donne entrare insieme nel supermercato con due borse al braccio, ma in un primo momento non sembravano avere un aspetto diverso da chi va a fare la spesa. Col passare dei minuti, però, il loro atteggiamento è sembrato decisamente sospetto, le due amiche non avevano fatto il “giro spesa” classico, si erano soffermate all’angolo di una corsia degli alimentari e si alternavano nell’osservare i prodotti e nel cercare di tenere a vista gli addetti, dei quali ripetutamente incontravano lo sguardo.

La situazione ha spinto il responsabile del supermercato a informare telefonicamente i Carabinieri, spiegando le sue preoccupazioni e fornando una descrizione delle donne. Neanche il tempo di chiudere la telefonata e le due complici si sono dirette all’uscita, ignorando la cassa ma incontrando il responsabile sull’uscio. Il cassiere, però, prima di acconsentire il loro passaggio verso il parcheggio, ha chiesto alle donne di poter gettare uno sguardo all’interno delle loro borse, decisamente più gonfie di quando erano entrate.

L’arrivo dei Carabinieri, notato dalle due, ha interrotto il dialogo. Le complici hanno lasciato a terra le borse e hanno cercato inutilmente di fuggire, venendo bloccate dai militari che erano ormai quasi alla porta.

Nelle borse i militari hanno rinvenuto diversi pezzi di parmigiano reggiano, tranci di salmone ed altri generi non di prima necessità, per un valore complessivo di oltre 200 euro. la refurtiva, dopo il riconoscimento, è stata restituita al responsabile del punto vendita. Per le due complici è scattata la denuncia per concorso in furto aggravato.