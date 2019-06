Botte, insulti, umiliazioni continue: aveva trasformato la vita della moglie in un infermo

Aveva trasformato in un inferno la vita della moglie. Maltrattamenti fisici e psicologici, botte, violenze, messaggi continui e incursioni sul posto di lavoro di lei, con scenate all'ordine del giorno.

Finché la donna non ce l'ha fatta più, è scappata, ed è andata a chiedere aiuto in Questura. Un vercellese di 47 anni, già noto alle forze dell'ordine per reati legati a stupefacenti e per reati contro la persona, è stato arrestato, a Novara, dagli agenti della squadra Mobile che hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. Le accuse, nei confronti dell'uomo sono maltrattamenti in famiglia.