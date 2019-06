Lo "strano caso" delle arnie del Parco San Michele

C'è stata la curiosa segnalazione legata alla presenza di arnie nel Parco di San Michele tra le segnalazioni raccolte dal Pd trinese nel corso della giornata di incontro con la popolazione organizzata sabato mattina a Trino.

A riassumere le segnalazioni raccolte è Alessandro Demichelis, neo consigliere provinciale. "Ci è stato segnalato che nel cosiddetto Parco di San Michele ci sarebbero delle arnie, le "casette" delle api, che devono per forza essere state posizionate da qualche apicultore. Le perplessità riguardavano la mancata segnalazione della loro presenza agli ingressi del parco e la protezione costituita da una sottile rete a maglie larghe che circonda le arnie. Essendo il parco aperto al pubblico e percorso anche da bambini e animali domestici, le persone si domandavano se sono state adottate tutte le misure necessarie a prevenire eventuali incidenti, in particolar modo a persone che soffrono di particolare allergia. In settimana verificheremo con il Comune se e chi ha rilasciato le autorizzazioni al proprietario, adottando tutti gli accorgimenti previsti in questi casi".

Tra gli altri temi sui quali il Pd trinese si è impegnato c'è anche la questione legata agli aumenti nelle rette e ai nuovi orari dell'Ipab Sant'Antonio. "E' stata introdotta una mezz'ora di tempo visita extra, dalle 19,30 alle 20, per permettere a chi lavora di essere vicino ai propri cari ospitati dalla struttura - precisano dal Pd -. Nell'incontro fissato con il presidente, oltre alle nostre proposte, parlermo anche dell'annullamento dell'aumento delle rette, del ripristino del precedente orario di visita, chiederemo delucidazioni su questa nuova modifica dell'orario di visita, che a noi e ai parenti che ci hanno contattato, non risolve il problema".

Sabato mattina dalle 10 a mezzogiorno, la sede Pd di corso Cavour 42 resta aperta al pubblico per raccogliere segnalazioni e discutere con i cittadini del problemi di Trino.