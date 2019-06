Assemblea di Confindustria: c'è il presidente nazionale

Sono l'economista Marco Fortis, vice presidente della Fondazione Edison, e il presidente nazionale di Confindustria, Vincenzo Boccia, gli ospiti della prima assemblea di Confindustria Novara Vercelli Valsesia, in programma questa mattina, mercoledì 26 giugno, alle 11,30 al castello di Novara.

Prima assemblea celebrata dopo la fusione, sarà un importante momento di confronto su progetti, impegni e richieste da inoltrare alle amministrazioni del territorio.

A guidare i lavori il presidente, Gianni Fileppa. "Si tratta di un appuntamento molto importante per la nostra associazione, operativa da inizio 2019 - spiega il presidente - In questi primi sei mesi abbiamo compiuto importanti passi avanti dal punto di vista dell’organizzazione interna e iniziato a fornire nuovi servizi alle aziende associate, che sono oltre 750, con quasi 45mila dipendenti complessivi, e ci pongono al secondo posto per rappresentanza a livello regionale, dopo l’Unione Industriale di Torino. Siamo grati a Vincenzo Boccia e a Marco Fortis, i cui interventi forniranno importanti spunti di riflessione sul presente e sul futuro del nostro sistema economico, agli imprenditori associati, alle autorità e a tutti gli stakeholder che ci hanno assicurato la loro presenza. Abbiamo davanti sfide sempre più importanti e impegnative, ed è fondamentale condividere analisi e strategie per costruire un percorso comune per lo sviluppo dei nostri territori".