Vieni a conoscere rettili e anfibi a Petsfestival 2019

Tartarughe, serpenti, rettili di tutti i tipi, ma anche anfibi, sauri, insetti, dove?? Ma a Petsfestival 2019 il 19-20 Ottobre pesso Piacenza Expo.

L’area Rettili di Petsfestival cresce anno dopo anno e si conferma come una grande opportunità per tutti gli appassionati del settore per poter ammirare ed acquistare, oltre agli animali, anche attrezzatura, mangimistica, teche, terrari, accessori ed altro ancora. Ma anche un’occasione per confrontarsi e scambiare pareri. E nel 2019 una grande novità prevista una galleria di fossili!

Petsfestival 2019 - 19-20 Ottobre 2019 - Piacenza Expo - SaveTheDate

Ulteriori dettagli sul sito www.petsfestival.eu

Seguici anche su Facebook: https://www.facebook.com/Petsfestival/