Laboratori di bellezza per le donne che affrontano il cancro

Ci sono tanti modi per affrontare una malattia e prendersi cura di sé può diventare un supporto. Per questa ragione che l’Asl continua a portare avanti i laboratori di bellezza gratuiti rivolti alle donne che affrontano il cancro promossi da "La forza e il sorriso Onlus" in tutta Italia. Il progetto è arrivato nel nostro Paese nel 2006 e si ispira al programma internazionale Look Good, Feel Better, nato nel 1989 negli Stati Uniti e oggi diffuso in 27 paesi del mondo.

Nell’ottica di umanizzazione dei reparti ospedalieri e di potenziare la qualità di vita delle pazienti, l’Asl di Vercelli ha attivato il laboratorio gratuito, una volta al mese, per aiutare coloro che scelgono di partecipare a prendersi cura di sé, valorizzare il proprio aspetto attraverso un make-up personalizzato e riscoprendo passo dopo passo la propria femminilità. Le partecipanti ricevono in dono una beauty bag contenente tutto l’occorrente per seguire la seduta e poi mettere in pratica anche a casa quanto appreso durante l’incontro.



A curare il progetto all’interno dell’ospedale Sant’Andrea di Vercelli è il servizio di Psiconcologia, attivo grazie alla sinergia avviata con la Fondazione Edo ed Elvo Tempia. Il prossimo laboratorio è previsto per l’8 luglio alle 10,30 all’ambulatorio di psiconcologia, al terzo piano dell’ospedale Sant'Andrea (seguire indicazioni per reparto oncologia).



Per info e prenotazioni è necessario contattare il Servizio di Psiconcologia allo 0161.593050 (segreteria telefonica) lasciando i propri dati.