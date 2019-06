Pedalando sulle strade del Campionissimo - LE FOTO

La Mortara-Castellania-Mortara da qualche stagione rappresenta, all’interno del circuito Alpi Challenge, una tappa dal sapore particolare, ricca di significati che vanno al di là della semplice mediofondo con salita agonistica. I motivi sono tanti: la lunghezza del percorso insolita rispetto alla media (quasi 130 km), il primo (e fin’ora unico) sconfinamento in Lombardia del campionato, ma soprattutto l’arrivo del tratto agonistico perchè dire Castellania vuol dire che siamo a casa del Campionissimo Fausto Coppi. La salita di 4 chilometri, teatro della parte agonistica della manifestazione, si conclude, infatti, proprio davanti al sacrario dei Fratelli Fausto e Serse Coppi, luogo “di culto” laico per tutti i ciclisti e meta di pellegrinaggio per chi pedala.

Il Velo Club, nonostante le numerose defezioni per infortuni e incidenti che stanno falcidiando il proprio organico, domenica 16 giugno non poteva mancare all’appuntamento e si è presentato in forze con 15 partecipanti. Unica società presente con ammiraglia al seguito provvista di frigo per i rifornimenti in corsa da parte dei dirigenti Claudio Greguoldo e Giorgio Rapegia e fotografa di squadra (Melania Leone), coglie un ottimo secondo posto di squadra in base al numero di iscritti.

Tra i risultati individuali si evidenzia la conferma dei “magnifici 4” premiati già a Quarona la settimana precedente: Mirco Alghisi ottiene la sua prima affermazione di stagione cogliendo il 1° posto tra i veterani 1, e giungendo al 2° posto assoluto, preceduto da Matteo Castaldi al termine di una combattuta volata con il giovane Leonardo Marzarico. Gabriele Schianta giunge 2° tra i veterani B e 7° assoluto, Gabriele Fabbri sale sul podio al 3° posto tra i Gentleman B (26° assoluto) e Giorgio Vettori coglie un altro 2° posto tra i supergentleman B. Ottimi piazzamenti anche per Nazzareno Cavallaro (5° tra i senior e 18° assoluto), Giovanni Gibin (5° nei SGB), Roberto Moreni, Luigi Vitali, Roberto Avetta, Franco Scandolera, Beppe Paggio, Josè Aportone, Enrico Morano e Massimiliano Lenci.

Per Alghisi, Schianta e Vettori si confermano i primi posti di categoria nelle rispettive classifiche individuali. Il Velo giunge secondo anche nella classifica a punti, e si conferma al primo posto nella generale a squadre.

Il circuito Alpi Challenge entra nella sua fase cruciale con ben 3 tappe ravvicinate in 3 domeniche consecutive: 30 giugno a Fontaneto d’Agogna, 7 luglio a Parona e 14 luglio a Gattinara.