Medaglie e piazzamenti per le atlete dello Skating - LE FOTO

Per l’Asd Skating Vercelli continuano le affermazioni nel Campionato Regionale Piemonte Uisp Specialità Categoria e Formula, con risultati di grande prestigio.

In questa occasione, protagonista nell’impianto di Castelletto d’Ora, la determinatissima Elena Aguero, nella Categoria Novizi Giovani Femminile, con una bellissima e coinvolgente prestazione si è cinta il collo con una meritatissima medaglia d’argento, pattinando un programma di gran precisione tecnica accompagnato dalla delicatezza de suo stile incantevole.

Il week-end agonistico è continuato all’impianto di Novi Ligure, nella specialità Formula F 2 C F.le, lo Skating si presentava con la brava Martina Basile, che pattinando con eleganza e precisione ha concluso una gara davvero molto combattuta in nona piazza. Nella Formula 1 C, Manila Chirello, ha ottenuto un’ottima quarta piazza e Ilaria Zarbo una buona ottava, entrambe le giovani pattinatrici vercellesi hanno pattinato i loro bellissimi e coinvolgenti programma di gara, con grande grinta e determinazione.

Ultima atleta Skating Vercelli a gareggiare in questa occasione è stata Martina Michelone che ha conquistato la medaglia di bronzo nella formula F3A, con un’ottima prestazione dal maturo pattinaggio interpretativo.

Al termine di queste importanti giornate di gara è stata davvero grande la soddisfazione non solo di tutti questi fantastici atleti ma anche dei loro tecnici, perché tutti i portacolori dello Skating sono riusciti a presentare in gara con successo le difficoltà lavorate in questa stagione.