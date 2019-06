Gran festa finale della PFV

Sabato 22 giugno scorso, con una festa presso l’Oratorio di San Salvatore, la PFV ha concluso ufficialmente la stagione sportiva 2018/19, alla presenza di tutte le giocatrici della prima squadra, di numerose atlete dell’Under 18 e dei nuovi gruppi Under 13 ed Esordienti, oltreché di tecnici, dirigenti e amici.

Erano presenti anche Wannes Pomelari nuovo allenatore della prima squadra ed Alberto Corino allenatore uscente, per un simbolico passaggio di consegne.

A quest’ultimo la dirigenza tutta e l’organico della PFV esprimono la propria riconoscenza ed il proprio ringraziamento per essersi reso disponibile a farsi carico, nello scorso dicembre, di una situazione non facile, a seguito delle dimissioni del precedente tecnico Paolo Rigolone, portando brillantemente a termine la stagione sportiva, con il prezioso aiuto di Andrea Congionti, da non dimenticare, con il raggiungimento dell’obiettivo prefissato dei play off. Unico rammarico è che, per motivi personali, Alberto Corino abbia scelto di non proseguire nell’incarico, nonostante la fiducia della società.

Ora l’attività riprenderà nell’ultima settimana di agosto, dopoché a fine luglio sarà reso noto il ranking ufficiale del campionato di serie C 2019/2020.

Oltre a tale campionato la PFV affronterà anche il campionato Under 18, per il quale è ancora da ricoprire la casellina con il nome dell’allenatore (la società attende risposte da alcuni tecnici interpellati); l’Under 14, con squadra allestita in collaborazione con l’U.B. Cigliano del Presidente Maglione ed il G.S. Saluggia ed allenata da Fabrizio Castelli, ex coach PFV, che giocherà ad Alice Castello; l’Under 13 ed il Trofeo Esordienti, con le giovanissime provenienti dal Centro Minibasket Bugs, che opera in stretta sinergia con la PFV per quanto attiene il settore femminile, che saranno affidate alla confermatissima Adriana Coralluzzo.