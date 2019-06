Uomo investito, si indaga per tentato omicidio

Gli investigatori stanno seguendo la pista del tentato omicidio per spiegare quanto avvenuto domenica sera a Crescentino, nella centralissima via Mazzini.

leggi anche: PEDONE INVESTITO, AUTOMOBILISTA IN MANETTE

Nella giornata di martedì è stata chiesta la convalida dell’arresto per il palazzolese Francesco Policastro, 38 anni, che domenica sera, al volante di una Multipla, ha investo il crescentinese Pasquale Sgarro, schiacchiandolo contro la colonna di un portico e causandogli una frattura del bacino.

Policastro, arrestato domenica sera con per resistenza a pubblico ufficiale, è ora indagato anche per tentato omicidio. Subito dopo aver dato inescandescenze contro le forze dell'ordine intervenute in via Mazzini e dopo essere stato sottoposto, con esito positivo, all'alcoltest, l'uomo è stato arrestato per resistenza. Nel corso delle indagini è emerso che i due uomini si conoscono e ora le forze dell'ordine stanno cercando di ricostruire le motivazioni per cui Policastro ha fatto un lungo tratto di strada in retromarcia, sbattendo anche contro una colonna, prima di investire il crescentinese.