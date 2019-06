Lions Club e Associazione Veicoli Storici per "Il Pianeta dei Clown"

Domenica 9 giugno, in viale Garibaldi, si è svolta la cerimonia di consegna dei fondi raccolti grazie ad una iniziativa realizzata dal Lions Club Vercelli e dall'Associazione Veicoli Storici, in favore dell’Associazione "Il Pianeta dei Clown".

Per il secondo anno consecutivo i Lions vercellesi, gli organizzatori e gli sponsor della manifestazione, hanno voluto sostenere l’Associazione e le sue varie attività e progetti benefici, donando la ragguardevole cifra di 1.200 euro.

L'associazione è solita utilizzare i fondi raccolti per migliorare le condizioni e gli ambienti ospedalieri presso cui opera: l'ultimo progetto realizzato è stato, ad esempio, la donazione dei televisori collocati nelle stanze del reparto di Traumatologia dell'ospedale di Vercelli.

“Siamo particolarmente grati – hanno commentato i referenti de “Il Pianeta dei Clown” - al Lions Club Vercelli per aver creduto nuovamente nel nostro operato e averci sostenuto. A loro, nella persona del socio Piergiuseppe Fontanini, a Lorenzo Casetta presidente dell'Associazione Veicoli Storici Vercelli e a tutti gli sponsor della manifestazione, in particolare a Farmacia Moderna, Giusio Lorenzo & C, Vauto srl, vanno i nostri più sentiti ringraziamenti”.