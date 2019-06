Arrivano caldo torrido e afa

Inizia una settimana torrida sul versante meteo. Secondo le previsioni le temperature aumenteranno sensibilmente, già da lunedì, superando la soglia dei 30. Così anche martedì mentre, da mercoledì a sabato le previsioni vedono l’instaurarsi di una solida alta pressione con aria calda in arrivo dall’Africa ed afa pesante, con l’innalzamento dell’umidità. Lo zero termico, secondo le previsioni di Smi (Società Meteorologica Italiana) arriverà fino a quota 4.900.

Le temperature saranno particolarmente elevate e, in alcuni casi potranno anche raggiungere i 37 gradi. L’afa darà percezioni anche superiori e, anche la notte non ci saranno possibilità di raffrescamento eccessivo visto che non si scenderà sotto i 25 gradi. Livello 2 ("allarme") per il caldo abbinato all'umidità elevata e all'alta concentrazione di ozono, tra i 180 e i 240 microgrammi al metro cubo.

Secondo le previsioni, anche se a lunga scadenza e quindi da prendere con le ‘molle’, si potrà avere un nuovo abbassamento delle temperature solo da inizio luglio, quando caleranno soprattutto le minime, tornando a livelli accettabili nelle ore notturne.