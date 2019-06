Hare Krishna: la storia del Movimento

Incontro e presentazione del libro “La storia del Movimento Hare Krishna” martedì 25 giugno alle 18 libreria dell'Arca nella piazzetta di fronte a San Marco, in via Galileo Ferraris.

L'autore del libro, Prabhu Das (Pietro Giarola), veronese del 1963, all'età di 17 anni è partito per l'India dove ha intrapreso un percorso per ricollegarsi alle precedenti vite. Ha aderito ad Hare Krishna nel 1981 e, dopo varie esperienze, è diventato nel 2015 responsabile del centro di Torino.

Nel libro ripercorre la storia del movimento in America e in Occidente: “Il messaggio rivoluzionario della coscienza di Krishna si espanderà ulteriormente in tutto il globo – scrive l'autore nell'introduzione – anche se al momento è difficile prevedere come e quando tutto ciò potrà accadere. Da semplice cronista, sto solamente cercando di descrivere un evento sorprendente per la sua grandezza”.

L'incontro è aperto a tutti e a ingresso libero.