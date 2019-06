Scontro nella notte: auto ribaltate e un ferito

Sono in corso di accertamento da parte dei carabinieri di Occhieppo Superiore le dinamiche dell'incidente successo questa notte intorno alle 2 a Cerrione in via Pietro Zia. A scontrarsi una Peugeot 206 con al volante un 46enne di Santhià, illeso, e una Ford Fiesta con alla guida un 36enne di Mongrando. Il biellese ha dovuto ricorrere alle cure dell'equipe medica del 118 ed è stato trasportato dall'ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale di Ponderano, per ulteriori accertamenti clinici. L'etilometro effettuato sull'automobilista di Santhià è risultato positivo con un valore di 2,5. Per il mongrandese bisognerà attendere gli esami del sangue eseguiti al nosocomio. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco per il recupero del ferito e mettere in sicurezza le auto incidentate.