Schianto mortale nella notte: perde la vita un 26enne

Incidente mortale, nella notte tra sabato e domenica, lungo la strada provinciale tra Santhià e Alice Castello. Intorno all'1,30 una Ford Fiesta condotta da un giovane di 26 anni, Stefano Porta, residente a Santhià e di professione fisioterapista, è uscita di strada autonomamente.

I vigili del fuoco di Santhià e di Livorno Ferraris sono intervenuti per i soccorsi: hanno estratto dalla vettura il giovane in fin di vita ma purtroppo per lui non c'è stato niente da fare; vana la corsa del 118 verso l'ospedale Sant'Andrea, dove è stato constatato il decesso.

Stefano Porta aveva studiato a Vercelli, al liceo classico e aveva poi frequentato l'Università per conseguire il dilploma di laurea in fisioterapia aprendo poi uno studio proprio. Sul lavoro era molto apprezzato e la notizia della morte sta rapidamente facendo il giro della cittadina.