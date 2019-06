Tamponamento tra moto: un ragazzino in ospedale

E' stato un tamponamento la causa dell'incidente tra due motorini avvenuto alle 15,30 di sabato pomeriggio sulla statale 593 a Cavaglià. Coinvolti tre minorenni di 15 anni: due erano alla guida e un altro coetaneo trasportato. I tre ragazzi, tutti residenti a Santhià, viaggiavano su due motocicli tipo Ksr e Beta, quando per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri si sono urtati. Il conducente del Beta è stato accompagnato da un'ambulanza del 118 all'ospedale in codice verde.