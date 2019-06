Torna percorribile l'autostrada per la Valle d'Aosta

La Città metropolitana di Torino con il suo vicesindaco Marco Marocco domenica mattina ad Ivrea ha incontrato i sindaci dei Comuni interessati ieri dai fortissimi disagi causati dal blocco della circolazione sull'autostrada A5 in relazione alla frana di Quincinetto.

"Li ho informati sull'incontro che abbiamo avuto ieri in Prefettura - dice Marocco - ed ho voluto ascoltare dalla loro voce le forti preoccupazione su quanto accaduto ieri: i problemi comunicativi che hanno caratterizzato l'interruzione autostradale da parte della società autostradale sono stati inaccettabili ed hanno provocato nella popolazione disagi enormi. Ho comunicato ai sindaci dell'Eporediese che la Regione Piemonte li convocherà nei primi giorni di luglio ad un tavolo di lavoro con tutti i soggetti necessari, SAV, Ativa e ANAS, insieme a Regione Valle D'Aosta e Città Metropolitana di Torino"

Da questa mattina alle ore 9 il traffico sulla A5 risulta senza restrizione su entrambi i sensi di marcia: un sospiro di sollievo per tante persone che erano partite per la Valle e che si sono trovate imbottigliate in coda per 19 chilometri. Tra loro anche alcuni vercellesi che hanno impiegato oltre tre ore per superare la zona critica.