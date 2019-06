Atletica: Stefano Sottile "vola" in Germania

Stefano Sottile va ancora in alto. Dopo il 2.30 fatto registrare a Rieti, il portacolori borgosesiano delle Fiamme Azzurre è stato impegnato a Essen, in Germania. Il 21enne, assegnato nel 2017 al reparto di Biella del Gruppo Sportivo delle Fiamme Azzurre della Polizia Penitenziaria, ha superato la misura di 2,25 al terzo tentativo, per poi andare, senza fortuna, all’assalto dei 2,28. Per il saltatore, che è stato campione del mondo da allievo nel 2015, è la seconda misura in carriera ed è una bella conferma ad alti livelli dopo l’exploit di dodici giorni fa ai Tricolori Under 23.

L’altro azzurro Silvano Chesani (Fiamme Oro) ha chiuso con 2,10 in un test con rincorsa ridotta. A vincere la gara è il danese Janick Klausen grazie al primato nazionale di 2,28 saltato al terzo tentativo.