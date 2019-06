Allerta frana: chiusi 18 chilometri dell'autostrada per la Val d'Aosta

E' chiusa da sabato mattina, in entrambe le direzioni e per 18 chilometri, l’autostrada A5 per la Valle d'Aosta: il tratto interessato è quello compreso tra i caselli di Ivrea e Pont Saint Martin. A causare lo stop ai veicoli in entrambe le direzioni una frana rilevata in località Chiappetti a Quincinetto.

Dopo il maltempo di venerdì i sensori piazzati per monitorare il versante della montagna, che da anni presenta delle criticità, hanno dato il segnale di allerta. A scopo preventivo si è quindi deciso di chiudere la A5 dal choilometro 40 al 58.

Uscita obbligatoria a Ivrea per i veicoli diretti in Valle d’Aosta e a Pont Saint Martin per quelli diretti verso Torino. Possibili disagi sulla viabilità ordinaria, mentre già ora si registrano code in uscita a casello di Ivrea.