Pesca al colpo: un gattinarese è campione del mondo

Il gattinarese Franco Conte con gli altri 4 atleti della Nazionale Italiana si è laureato campione del mondo lo scorso 16 giugno al 21° Campionato Mondiale di Pesca al Colpo a squadre Diversamente Abili, che ha visto impegnate 14 nazioni.

Il Campionato mondiale si è tenuto sul canale Scolmatore dell’Arno tra Pisa e Livorno, dove si sono sfidati i numerosi atleti in rappresentanza delle 14 Nazioni che hanno preso parte alle fasi finali: Belgio, Bosnia Erzegovina, Croazia, Repubblica Ceca, Francia, Germania, Ungheria, Inghilterra, Italia, Slovenia, Finlandia, Lussemburgo, San Marino, Svizzera.

La delegazione italiana della Nazionale Diversamente Abili si è presentata al Mondiale, composta dai commissari tecnici Maurizio Fedeli e Gianmarco Ippoliti, dagli atleti Giovanni Bottazzi, Alfredo Granaglia, Oscar Ferrari, Franco Conte e Francesco Lombardi assistiti dagli accompagnatori Florenzo Traina, Fabio Tesconi, Simone Donetti, Emanuele Monti e Andrea Agostinelli e dal Delegato federale Sileno Poles.

Franco Conte non è nuovo a queste imprese: nel 2017 in Serbia si è classificato al 3° nell'individuale e campione del mondo a squadre per l'Italia, mentre nel 2018, in Croazia, la Nazionale Italiana si è classificata al 2° posto.

«Esprimo le mie più vive congratulazioni al due volte campione del mondo Franco Conte – commenta il Vicesindaco Franco Bercellino, con delega a caccia e pesca – È motivo di orgoglio e soddisfazione straordinaria per tutta la Città, che un nostro concittadino, negli ultimi tre anni, abbia raggiunto, con la Nazionale Italiana, per ben due volte il traguardo iridato e una volta il titolo di Vicecampione del mondo».