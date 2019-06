Kiwanis Club in aiuto alla Collodi

Riceviamo e pubblichiamo.

E’ stato sottoscritto un accordo speciale alla scuola dell’infanzia Collodi di Vercelli. Il Kiwanis Club di Vercelli, come consuetudine, ha tempestivamente accolto la richiesta di aiuto dei piccoli alunni, finanziando l’acquisto di sussidi sanitari per alunni disabili. Non essendo ancora in grado di leggere e scrivere, gli alunni hanno espresso il loro "Grazie" firmando con le loro manine – colorate – l’espressione del loro sentimento. Ma hanno voluto fare un accordo da grandi, richiedendo anche la firma degli altri soggetti coinvolti. E così per la scuola hanno siglato l’accordo le maestre e il dirigente scolastico. Per il Kiwanis Club Vercelli hanno firmato il presidente, Paolo Bello, e per i soci Antonio Catania, già Provveditore agli Studi di Vercelli. E come tradizione la cerimonia si è chiusa con la foto ricordo di gruppo.