Lutto nel mondo della ristorazione: è morto Romeo Girardo

Il Biellese perde uno dei suoi personaggi più rappresentativi. Nella notte tra giovedì e venerdì è morto Romeo Girardo, aveva 79 anni, fondatore del Cà d'Gamba di Sordevolo. Un attacco di cuore lo ha portato via, lui che soffriva da tempo e che era già stato operato in tre occasioni. Romeo aveva iniziato la sua passione per la cucina come apprendista chef alla Croce Bianca di Oropa, per oltre 20 anni è stato il gestore dello storico circolo Sociale. Quindici anni fa la decisione di organizzarsi in un locale tutto suo. E così è nato il ristorante Cà d'Gamba a Sordevolo, attualmente gestito con il nipote Francesco. Rimarranno nel cuore dei buongustai, biellesi e non solo, il suo "Fritto misto alla piemontese" e il "Palpitun" tipico dolce di Mongrando in valle Elvo.

Romeo lascia la moglie Nives, le due figlie Monica e Sabrina ed i nipoti Stefano, Gregorio e Giulio oltre a Francesco. Il rosario verrà celebrato domenica sera alle 20,30 nella chiesa di Sordevolo mentre il funerale verrà celebrato lunedì 24 giugno alle 10 sempre nella stessa parrocchia.