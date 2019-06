Borgosesia: nuovi uffici per l'Agenzia delle Entrate

Ultimato il trasloco e la sistemzione dei locali, è stata inaugurata venerdì mattina la nuova sede dell’Agenzia delle Entrate di Borgosesia, che ha traslocato nei nuovissimi uffici di piazzale Lora, in quello che per decenni è stato l’ospedale. Gli uffici si estendono su 250 metri al piano rialzato, rinnovati nelle strutture e negli impianti, tinteggiati a colori chiari ed arredati in stile moderno e gradevole e si articolano in un grande locale per il front-office e diversi uffici interni, oltre ad un archivio e altri locali di servizio.



«La realizzazione di questi spazi – spiega l’assessore ai Lavori Pubblici, Fabrizio Bonaccio – è in linea con quanto previsto dal nostro programma elettorale: da un lato abbiamo avviato la riqualificazione del vecchio ospedale e dall’altro abbiamo conservato un servizio importante non solo per Borgosesia, ma per tutta la Valsesia: mantenere i servizi è fondamentale per i cittadini di tutta la Valle, che non corrono più il rischio di dover far riferimento alla lontana Vercelli per questi adempimenti burocratici».

I locali si trovano nell’ala est dello stabile e sono stati riqualificati sulla base del progetto dell’ingegner Vancetti: i lavori hanno richiesto un investimento di 725mila euro da parte del Comune. La riqualificazione del vecchio ospedale proseguirà con l’ala ovest: «Abbiamo incaricato lo studio di progettazione dell’ingegner Ezio Raffredi – aggiunge Bonaccio – per l’intervento di ristrutturazione su altri 250 metri quadri dello stesso edificio, che saranno destinati all’Inps. Non appena saranno pronte tutte le autorizzazioni, pubblicheremo il bando di gara e poi anche questo intervento potrà iniziare».



«Abbiamo sostenuto un investimento considerevole – è il commento del sindaco Tiramani - ma siamo consapevoli che solo mantenendo i servizi sul territorio potremo combattere la tendenza allo spopolamento, dovuta anche a una politica che tende ad accentrare i servizi nei capoluoghi di provincia o addirittura nel capoluogo regionale, spingendo le persone ad allontanarsi dalle valli. Questo, in Valsesia, non deve succedere e noi ci impegneremo in collaborazione con tutti i sindaci di questo territorio, ormai uniti da una comune linea politica, a far sì che la Valle non solo non perda abitanti, ma possa anzi crescere in termini economici, in modo da attrarre nuovi residenti».