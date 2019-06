Si ribalta in viale Torricelli: auto distrutta, conducente ferita

Spaventoso incidente, nella serata di giovedì, in viale Torricelli. Poco dopo le 23 un'Alfa Romeo Mito si è ribaltata sulla sede stradale, riportando danni gravissimi.

Ferita l'occupante, prontamente soccorsa dal servizio di emergenza sanitaria: per fortuna le sue conidizioni non sembravano essere particolarmente serie.

Sul posto, per i soccorsi, sono intervenuti i Vigili del fuoco del Comando di Vercelli per la messa in sicurezza della vettura; il personale del 118 per prestare soccorso alla donna e i Carabinieri. Cause e dinamica dell'incidente verranno appurati nelle prossime ore.