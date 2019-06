Sgominata la banda dei tir: colpiva sulla Torino - Milano -IL VIDEO

La Polizia di Stato di Novara ha sgominato una "banda dei Tir" dedita ai furti ai danni degli autotrasportatori in sosta notturna lungo le principali arterie dell’hinterland milanese e dell’Autostrada A4 Torino – Milano.

L’indagine aveva preso il via nell'agosto del 2018, in seguito alla denuncia di furto presentata da un autotrasportatore: fermatosi in un'area di sosta per riposare nella cabina del mezzo, era stato derubato di tutto il carico, circa 70.000 euro di capi di abbigliamento.

Dieci le persone arrestate e 6 le denunciate, tutte originarie dell’Est Europa. I particolari dell'operazione saranno resi noti dal Questore Rosanna Lavezzaro in una conferenza stampa a fine mattinata.