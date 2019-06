Minaccia il padre: "Dammi i soldi o ti ammazzo"

E' una storia di ordinaria disperazione quella finita nei giorni scorsi nelle aule del tribunale di Vercelli. La storia di un padre esasperato e intimorito dalle continue e pressanti richieste di denaro dal parte di un figlio che non ha esitato nemmeno a utilizzare le minacce pur di raggiungere il suo scopo.

Per molto tempo l'uomo, residente a Gattinara, ha cercato di andare incontro alle richieste del giovane, 23 anni appena, sperando forse che le cose si mettessero a posto. Ma quando il poveretto, finito in situazioni di ristrettezza economica, ha iniziato a "dire no" alle continue pretese, sono iniziate le telefonate pressanti, gli insulti, le minacce sempre più esplicite. Frasi come "Ricaricami la Postepay o ti ammazzo... Versami i soldi o vengo a prendermeli da solo".

Una situazione insostenibile tanto che l'uomo, a un certo punto, si è rivolto ai carabinieri: i militari, dopo aver svolto alcuni accertamenti, hanno denunciato il giovane con la pesante accusa di estorsione. Al termine del processo, celebrato con rito abbreviato (che in caso di condanna prevede uno sconto di pena), il 23enne è stato condannato a due anni e quattro mesi di carcere.