Summer Volley ad Acqui: bella prova di Under 12 e Under 16

Soddisfacente prestazione dei due Team della Mokaor Vercelli.

La Under 12 My Glass e le Under 16 Salus hanno ben figurato nella 23° Edizione del Torneo Internazionale Summer Volley, che di fatto ha chiuso la stagione agonistica 2018/2019 della società vercellese.

Il team Under 12 My Glass è riuscito a conquistare il quarto posto assoluto su ben 22 squadre partecipanti.

Il gruppo formato da cinque atlete 2007 (alcune al primo anno di volley) e altrettante del 2008 non ha avuto problemi a qualificarsi ai sedicesimi di finale negli incontri di venerdì sconfiggendo Parella Torino e Acqui 2008.

Netta vittoria anche quella di sabato contro Cus Torino e conquista degli ottavi di finale. In campo contro le vercellesi le agguerrite atlete di S. Francesco Torino che nulla hanno potuto contro la determinazione delle bicciolane che si sono aggiudicate l’incontro per 2 a 1 ( 23/25, 25/18, 15/10).

Domenica semifinale contro Acqui A, squadra poi vincitrice del torneo, con le vercellesi che hanno dimostrato un buon gioco e grinta solo a tratti ottenendo la prima sconfitta per 2 a 0. Finale di consolazione contro Alba Volley da cui si esce sconfitti per 2 a 0 nonostante la grinta e l’agonismo di Sara Vattimo e Giorgia Avilia che hanno lottato su ogni pallone.

Resta il rammarico che si poteva agguantare il terzo scalino del podio, ma la prestazione della My Glass è stata ottima.

Sarà un buon punto di partenza per la prossima stagione che vedrà le giovani bianconere ancora più agguerrite.

A referto: Vattimo Sara, Avilia Giorgia, Francese Alice, Di Pace Giulia, Demichelis Viola, Ippolito Giulia, Ruffilli Matilde., Ruffilli Carlotta, Dell’Aquila Francesca, Vercellone Laura.

Allenatore: Laura Agostinoni Dirigente: Roberto Vattimo.



Il Torneo Under 16 prevedeva invece la partecipazione di 21 formazioni.

Il Team Salus, e stata perfetta sino ai gironi di qualificazione superando sia Chieri 76 ed Alessandria per 2-0.

Nei quarti di finale il calendario ha opposto Lupo e compagne della Pallavolo Acqui Terne (vincitrice della manifestazione) e pur giocando alla pari, ha dovuto alzare bandiera bianca per 2-0 con non pochi rammarichi avendo disputato un match con troppi errori.

Nella finale per il 7° posto la Salus ha poi superato Occimiano per 2-0.

Anche per queste atlete, che la prossima stagione disputeranno l’Under 18, la società ha grandi aspettative.

Queste le protagoniste della Salus: Lupo Laura, Lupo Greta, Prinetti Marta, Remondini Giulia, Palestrino Sara, Fenoglio Francesca, Breda Serena, Palumbo Maria Vittoria, Remus Francesca e Ardito Susanna.

Allenatore: Sergio Vigliani Dirigente: Lupo Alberto.



Intanto la Mokaor ha definito lo staff tecnico che allenerà le squadre della società bicciolana.

Luca Gherardi e Sergio Vigliani saranno i coach della Serie C e della Under 18

Gianmarco Todi Sarà il tecnico della Under 16

Laura Agostinoni allenerà Under 13, Under 12 Under 11 e tutto il Minivolley.

La società sta inoltre definendo anche altri tecnici che collaboreranno e supporteranno gli head coach.