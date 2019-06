"Addio Gigi, amico buono e sorridente"

Gli amici lo hanno ricordato per il suo sorriso e la battuta sempre pronta e, in effetti, non c'è uno scatto in cui Luigi Pissinis non compaia con l'espressione buona e affabile.

Con grande dolore Santhià dice addio a un uomo conosciutissimo, da sempre componente della banda, attivo nel mondo del carnevale e del mondo del volontariato. Pissinis aveva 60 anni e la musica era stata la grande passione della sua vita: gentile e disponibile, lascia un grande vuoto tra gli amici e le persone che lo conoscevano e che, oggi, sono vicine al lutto che ha colpito la famiglia.

"Avevi un sorriso e una buona parola per tutti, perdiamo una brava persona", commenta sui social un amico.

"Ciao Gigi - scive Fabrizio Pistono, anima di tante iniziative in città e punto di riferimento del Carnevale - ti ricordo con questa foto di tanti anni fa... Sempre con la musica come compagna e la tua banda musicale".