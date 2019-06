Precipita in un canalone lungo la strada per Oropa

Era caduto da un dirupo lungo la strada che sale verso Oropa, il 52enne biellese di cui per un giorno di sono perse le tracce.

L'uomo, rimasto bloccato in fondo a un canalone senza poter chiedere aiuto, è stato ritrovato dai Vigili del Fuoco che perlustravano il territorio, intorno alle 21.10 di martedì sera. I soccorritori di Biella e Cossato, i sanitari del 118 e la Polizia si sono occupati di portare il ferito sulla strada per poi consegnarlo ai medici che si sono occupati dei primi soccorsi e del trasporto in ospedale. Al momento del recupero le condizioni dell'uomo non era molto buone. In giornata sono attesi aggiornamenti.