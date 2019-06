"Ti diamo un passaggio...": poi scattano botte e rapina

Si offrono di accompagnare un conoscente al bancomat e, dopo che quest'ultimo ha effettuato il prelievo, lo rapinano del denaro e del telefono.

Due giovani marocchini, con numerosi precedenti per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti, sono stati denunciati per rapina dagli uomini della Polizia di Stato. A far scattare l'allarme la telefonata di un giovane, alla Sala Operativa della Questura di Vercelli, ha raccontato di essere stato poco prima rapinato da due uomini, poi fuggiti a bordo di un'auto.

Gli uomini della Squadra Volante hanno iniziato le ricerche dei due criminali, che sono poi stati rintracciati pochi minuti dopo mentre tentavano di darsi alla fuga. Giunti nei pressi del centro commerciale Carrefour, dopo un breve inseguimento, la Volante è riuscita a fermare il mezzo e a procedere al controllo e all’identificazione dei due uomini a bordo del veicolo, successivamente portati in Questura per accertamenti, mentre contestualmente veniva raccolta la denuncia del giovane poco prima rapinato.

Quest’ultimo raccontava che la mattina presto era uscito dalla sua abitazione per recarsi al lavoro ma che, dopo pochi minuti, aveva incontrato due individui di origine marocchina, uno dei quali suo conoscente.

Queste due persone, a bordo di un’autovettura, l'avevano invitavano a salire; lui prima aveva rifiutato dicendo che si stava recando al bancomat per prelevare ma, quando i due si sono offerti di accompagnarlo, ha acconsentito.

I due malfattori lo hanno accompagnato allo sportello dove il giovane ha prelevato circa 100 euro ma subito gli hanno intimato di consegnare loro i soldi e il cellulare, prima minacciandolo e poi colpendolo sulla spalla con un bastone in ferro causandogli una copiosa uscita di sangue.

Durante la fuga i due hanno poi buttato via il telefono che successivamente è stato recuperato dagli agenti e restituito al derubato: riconosciuti dalla vittima, i due malviventi sono stati denunciati per rapina aggravata in concorso.