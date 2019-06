Principio di incendio in via Testi

Principio di incendio, poco prima delle 21, in un locale contatori dello stabile Atc di via Testi 40. una squadra della sede centrale del Comando Vigili del Fuoco di Vercelli è intervenuta per bloccare subito lo sviluppo dell'incendio e per mettere in sicurezza lo stabile di proprietà Atc. Successivamente è intervenuto il personale Asm e un tecnico reperibile dell'Atc per i successivi interventi sull'impianto e sulla rete elettrica.