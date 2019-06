Atap, la vicepresidenza a un vercellese

Cambio della guardia in Atap. Da poche ore si è conclusa l'assemblea dei soci dell'azienda trasporti di Biella e Vercelli, che ha nominato i cinque membri che andranno a formare il consiglio d'amministrazione dei prossimi anni: si tratta di Vincenzo Ferraris, Luca Castagnetti, Giovanna Prato, Michele Pairotto (Vercelli) e Michela Gomiero (Vercelli).

Termina, dopo tre anni, l'avventura del presidente uscente Rinaldo Chiola, rimasto in carica oltre i termini previsti della scadenza, dopo il pasticcio accaduto lo scorso mese di maggio che portò alla scelta di Gianni Boerio come presidente pro tempore. Una decisione che scatenò furenti polemiche e le dimissioni dello stesso Boerio e dell'assemblea appena nominata.

“Si è conclusa un'esperienza ma per me è stato qualcosa in più – spiega Chiola - Ha avuto un significato particolare perché gli anni trascorsi all'Atap mi hanno consentito di operare per il bene dell'azienda e di lavorare concretamente per il territorio, grazie a splendidi collaboratori, professionalmente preparati e umanamente disponibili. Si sono raggiunti risultati insperati, dei quali va ascritto il merito anche a chi ha avuto fiducia nelle mie capacità e a tutti coloro che mi hanno dato una mano per raggiungere gli obiettivi. Ringrazio tutti di cuore, specialmente gli interventi di amministratori locali come Corradino, Ramella Pralungo, Filoni e Moggio. Infine, a chi mi succederà l'augurio di un buon lavoro”.

Il successore di Chiola verrà eletto nella riunione del cda, in programma con tutta probabilità settimana prossima: secondo le prime voci di corridoio, la scelta potrebbe ricadere sull'ex sindaco di Pollone, Vincenzo Ferraris. Nel ruolo di vice, si parla di uno tra i due vercellesi, Pairotto e Gomiero.